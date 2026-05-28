Embajadora del Reino Unido: “deseamos trabajar de la mano con Honduras”

Tegucigalpa – Trabajar de la mano con Honduras en los próximos meses, es el objetivo del Reino Unido, expresó la Embajadora Británica, Juliana Corea, durante una visita oficial al Secretario en el Despacho de Finanzas, Emilio Hernández Hércules y la Subsecretaria, Liliam Rivera.

Corea dijo que tienen mucho interés de acompañar y apoyar a Honduras en el tema de desarrollo en infraestructura, que se tiene planeado para los próximos años.

Contó que el objetivo de la visita era dialogar con las autoridades de la Secretaría de Finanzas, sobre cómo poder trabajar juntos en beneficio de la población hondureña.

La funcionaria fue acompañada por Tim Reid, CEO de UKEF del Gobierno Británico; George Hames, jefe regional de Nuevos Negocios en América; Gerson Pérez, director para Centroamérica y República Dominicana, y Alejandro Gallardo, Oficial Político de la Embajada Británica.

Juliana Corea destacó la sana relación bilateral existente entre el Reino Unido y Honduras, que les permite trabajar juntos.

En cuanto a los temas en donde pueden trabajar de la mano, Corea expresó que el Ministro Hernández Hércules le detalló las prioridades del Gobierno del Presidente Nasry Asfura.

Sabemos que hay una gran necesidad de atender la demanda de agua de Tegucigalpa, por ejemplo, dijo la diplomática.

Añadió que “nos habló también de la necesidad de mejorar el tema energético en Honduras, de sanear todos los procesos que tienen que ver con la oferta y la inversión en energía, donde tenemos muchísima experiencia, muchísimo interés de apoyar”.

El Ministro además nos detalló todo lo que tiene que ver con el sector salud y con la seguridad, cerró la embajadora. (RO)