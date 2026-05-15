Embajadora de OEA da bienvenida a Cossette López como representante de Honduras ante ese organismo  

Tegucigalpa – La embajadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catherine Pognat, sostuvo este jueves una reunión con la canciller Mireya Agüero y la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

A través de una publicación en la red social X, Pognat informó que durante el encuentro se reafirmó la disposición de la OEA de fortalecer el diálogo y la cooperación con Honduras, en un contexto marcado por diversos desafíos institucionales y sociales.

Pognat también aprovechó la oportunidad para darle la bienvenida a Cossette López como embajadora de Honduras ante la OEA.

La reunión se enmarca en los esfuerzos diplomáticos para mantener una relación activa entre el Gobierno hondureño y la OEA, organismo que históricamente ha brindado apoyo en temas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Hasta el momento, la Cancillería hondureña no ha brindado mayores detalles sobre los temas específicos abordados durante el encuentro, sin embargo, se destaca la continuidad del acercamiento entre ambas partes. AG