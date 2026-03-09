Embajador Flores destaca avances tras gira de Asfura en EEUU

Tegucigalpa- El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, aseguró que la reciente visita del presidente Nasry Juan Asfura Zablah a Estados Unidos marcó “un buen paso hacia adelante” en la relación bilateral, tras una agenda que incluyó reuniones con organismos financieros internacionales, autoridades estadounidenses y empresarios.

–La agenda la marcaron temas de inversión, CIADI y negociación de reducción de aranceles.

Según el diplomático, durante la visita a Washington D. C. el mandatario sostuvo reuniones clave con el Banco Mundial, en las que se destacó el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo internacional para resolver disputas entre inversionistas y Estados.

Flores Bermúdez explicó que este paso envía una señal de confianza al sector privado internacional, ya que demuestra que Honduras está dispuesto a cumplir sus compromisos y resolver conflictos mediante instancias arbitrales reconocidas.

“Este retorno genera una enorme confianza para que los empresarios internacionales puedan ver que Honduras está dispuesto a cumplir con sus compromisos y resolver cualquier problema a través de un tercero calificado”, expresó.

Reuniones con autoridades de EEUU

El embajador detalló que la agenda del mandatario también incluyó encuentros con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con representantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como parte de una agenda amplia enfocada en fortalecer la cooperación económica y política.

Además, señaló que se iniciaron conversaciones relacionadas con el proyecto del ferrocarril interoceánico, vinculado al desarrollo del sistema portuario hondureño.

“Se está dando inicio a un primer paso vinculado con el sector de los puertos, que tiene que ver con el ferrocarril interoceánico como parte de ese gran proyecto”, explicó el diplomático.

Diálogo con empresarios y la diáspora

Flores Bermúdez también destacó que el presidente sostuvo encuentros con empresarios que mantienen demandas contra Honduras en el CIADI, con el objetivo de reducir litigios internacionales que representan montos multimillonarios para el país.

Asimismo, el mandatario se reunió con miembros de la diáspora hondureña en Estados Unidos, abordando temas relacionados con migración y las condiciones de los compatriotas que residen en el exterior.

Encuentro con Donald Trump y agenda comercial

Según el embajador, el encuentro con el presidente Donal Trump, permitió fortalecer la conexión política entre ambos mandatarios y avanzar en temas de interés común entre ambos países.

También agregó que durante la visita a Florida, la delegación hondureña —integrada también por la canciller Mireya Agüero— participó en reuniones de mucha relevancia.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue la reducción de aranceles a productos hondureños, una medida que, de concretarse, podría mejorar la competitividad del país frente a otras economías de la región.

“Hay conversaciones bien encaminadas en ese sentido y el gobierno de Honduras ha expresado su interés en avanzar lo más rápido posible en los convenios necesarios para que Estados Unidos pueda tomar una decisión sobre la reducción de aranceles”, concluyó Flores Bermúdez.LB