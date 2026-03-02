Embajador Flores dice que Honduras fortalecerá sus vínculos con EEUU

Tegucigalpa – Honduras, en el mandato de la administración del presidente Nasry Asfura, centrará sus vínculos con Estados Unidos en el tema de la relación política, económica y atender a su población migrante en la nación del norte, reafirmando que se considera una nación aliada de Washington.

Lo anterior fue señalado por el nuevo embajador hondureño ante Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, quien destacó que el gobierno Asfura centrará sus vínculos en los tres temas señalados, pero haciendo enfasis que Tegucigalpa es aliada de Washington, volviendo a la política pasada de los vínculos fuertes y estrechos entre ambas naciones.

Flores Bermúdez, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez, indicón que en materia económica buscarán mayor comercio e inversiones con Estados Unidos, detallando que Honduras busca mayores inversiones para generar el crecimiento interno del país y con ello crear los empleos que necesita la población.

En ese sentido anuncio que este jueves se firmará el reingreso de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para lo cual asistirá el presidente Asfura y su quipo diplomático y económico.

Posteriormente este sábado asistirá a la cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump en Doral, Miami, Florida junto a otros seis gobernantes latinoamericanos.

En cuanto al terma consular, indicó que se centrarán en la atención a los hondureños que residen en el país del norte.

Señaló que existe una red consular amplia en 14 estados, detallando que están en la evaluación del personal, destacando que se necesita proteger al hondureño, con atención inmediata y efectiva.

El embajador hondureño señaló que además de la protección y atención del hondureño, se buscará que en los consulados también haya personal que busque impulsar el comercio y las inversiones.

Explicó que solo el estado de California por si solo se ha transformado en la cuarta economía del mundo, por lo que hay amplias posibilidades de comercio e inversiones, igual ocurre con Texas, Florida y otros estadaos.

En cuato al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), el embajador hondureño indicó que hay que trabajar porque la esperanza nunca se pierde, pero admitió que se encuentra en el sistema judicial y no descartó que el caso pueda llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos.

La administración del presidente Trump canceló el TPS, una medida que afecta a más de 50 mil hondureños.

El embajador indicó que su gestión, que iniciará próximamente, se centrará en comercio, inversiones, fortalecer los vínculos políticos con la Casa Blanca y atender a la comunidad migrante. (PD).