Embajador Flores Bermúdez trata tema de migrantes hondureños retenidos en EEUU con presidente del Fundación 15 de Septiembre

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez se reunió este miércoles en Washington con el presidente de la Fundación 15 de Septiembre Juan Flores donde trataron diferentes temas entre ellos el de migrantes hondureños retenidos en centros de detención por meses y el Programa de Protección Temporal (TPS).

Flores dijo a Proceso Digital que tras tres años y medio los defensores de migrantes en Estados Unidos volvieron a tener contacto con el representante de la diplomacia y el gobierno de Honduras en ese país norteamericano.

“Fue una buena reunión en la que también estaba vía zoom la directora de Protección Temporal desde Tegucigalpa y a quienes les expresamos que los hondureños se encontraban solos, huérfanos necesitan ayuda consular”, expresó.

Sostuvo que Honduras tiene muchas ganas a través del presidente Nasry Asfura de ayudar a los migrantes hondureños, es por ello que tratamos de diferentes temas entre los más importantes el TPS y la detención de migrantes por meses o hasta años en los centros de detención para que se pueda hacer algo por ellos.

Apuntó que las autoridades hondureñas se mostraron anuentes y también tomaron nota para averiguar sobre estos connacionales que se encuentran retenidos. IR