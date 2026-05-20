Embajador Flores Bermúdez encabeza encuentro empresarial ante líderes del sector privado de las Américas

Washington, D.C. – En el marco de la 56.ª Conferencia de Washington sobre las Américas, el Embajador de Honduras ante los Estados Unidos de América, Roberto Flores Bermúdez, actuó como anfitrión de un encuentro empresarial de alto nivel celebrado en la Residencia Oficial de la Embajada de Honduras, consolidando así a Honduras como un destino atractivo para la inversión y un actor protagónico en el diálogo económico hemisférico.

El evento, que formó parte de la agenda privada de la conferencia organizada por el Council of the Americas (COA), reunió en un ambiente de diálogo directo y constructivo a funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América y a destacados líderes empresariales internacionales, quienes analizaron las oportunidades de inversión, las dinámicas comerciales y las políticas que configuran el futuro de las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos de América.

Entre las empresas y organizaciones representadas en la reunión destacaron: Walmart, Chiquita Brands International, Repsol S.A., Corporación Multi-Inversiones, Chevron Corporation, Americas Society/Council of the Americas, Millennium Challenge Corporation, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Castillo Hermanos y Mercado Libre. La presencia de este grupo de firmas —con operaciones en todos los continentes y especial incidencia en América Latina— refleja el creciente interés del sector privado internacional en las oportunidades que ofrece Honduras.

Acompañaron al Embajador Melvin Redondo, Secretario de Estado de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior y Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Fernando Puerto Castro. Ambos funcionarios interactuaron directamente con los representantes empresariales.

La 56.ª Conferencia de Washington sobre las Américas reúne anualmente a altos funcionarios, formuladores de política y líderes empresariales de todo el hemisferio. A través de debates de alto nivel, la conferencia constituye uno de los foros más influyentes para comprender las prioridades regionales y las tendencias que moldean el futuro de las Américas. JS