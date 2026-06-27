Embajador designado de Honduras presenta Copias de Estilo ante Gobierno de Italia

Tegucigalpa – El embajador de la República de Honduras ante la República de Italia, Mariano Jiménez Talavera, presentó sus Copias de Estilo ante la Ministra Plenipotenciaria Irene Castagnoli, Subdirectora de la Oficina de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia (Farnesina), dando inicio al proceso formal de su acreditación diplomática.

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron el interés de continuar fortaleciendo las relaciones entre Honduras e Italia, impulsando la cooperación, el comercio, la inversión y la colaboración en áreas como el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. El Embajador Jiménez Talavera también destacó el compromiso del Gobierno de Honduras de brindar una atención cercana a la comunidad hondureña residente en Italia.

Con este acto, Honduras reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y diálogo con la República Italiana, en beneficio de ambos pueblos. JS