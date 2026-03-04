Embajador de la UE anuncia llegada de una misión del Banco Europeo de Inversiones a Honduras

Tegucigalpa – El embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, anunció este martes la llegada al país de una misión del Banco Europeo de Inversiones.

Comentó que el Banco Europeo de Inversiones planea llevar dos líneas de crédito: la primera es una de 60 millones de euros para financiamiento sostenible de las Mipymes.

Mientras que la segunda línea de crédito es una que está entre 169 y 500 millones de euros destinadas a proyectos de transmisión eléctrica.

Invitó al ministro de Desarrollo Económico de Honduras para que viaje a Panamá el 29 de marzo para estar presente en una feria de comercio e inversión de la UE en Centroamérica.

Fournier indicó que para esas fechas, el país ya habrá retornado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CADI) y diversifique su comercio para exportaciones.

Finalmente, el diplomático reiteró que la Unión Europea mantiene “la mano tendida” hacia una nueva Honduras. AG