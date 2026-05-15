Embajador de Israel destaca decisión de Honduras de declarar terroristas a Hamás y al CGRI

Tegucigalpa- El embajador de Israel en Honduras, Nadav D. Goren, calificó como un “importante paso” la decisión del Gobierno hondureño de reconocer a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organizaciones terroristas, al considerar que fortalece la seguridad tanto en América Latina como a nivel global.

El diplomático valoró la decisión “basada en principios” adoptada por el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, reafirmando el compromiso del país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

La reacción del representante israelí surge luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informara, mediante un comunicado oficial, que por instrucciones del mandatario hondureño el Gobierno reconoce a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como entidades terroristas.

Según el comunicado, la medida se enmarca en la política exterior del Estado de Honduras y en consonancia con su rechazo al terrorismo y a todas las formas de financiamiento vinculadas a estas estructuras.

Asimismo, el Gobierno reiteró su compromiso con la cooperación internacional para prevenir y combatir amenazas que atenten contra la seguridad y la estabilidad global.LB