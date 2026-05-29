Embajador de Honduras presenta Copias de Estilo ante la Cancillería de Panamá

Tegucigalpa – El nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras, acreditado ante la República de Panamá, Rafael Sierra, formalizó el inicio de sus funciones oficiales mediante la entrega de sus Copias de Estilo al Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Javier Martínez-Acha Vásquez.

El solemne acto protocolario reafirma el excelente estado de las relaciones bilaterales y la voluntad de ambos Gobiernos de dar continuidad a una agenda de cooperación mutua basada en el respeto y el beneficio de sus pueblos.

Durante el encuentro, el diplomático hondureño expresó el firme compromiso del Gobierno de Honduras, para trabajar con determinación en el fortalecimiento de los lazos políticos, comerciales y culturales entre ambas naciones de la región. JS