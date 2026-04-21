Embajador de Francia destaca clima de diálogo y ve oportunidades de inversión en energía, salud y educación

Tegucigalpa – El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, afirmó que el país muestra señales positivas para la inversión extranjera, destacando un clima de mayor paz social, apertura al diálogo y esfuerzos gubernamentales orientados a fortalecer la seguridad jurídica.

El diplomático señaló que, desde su perspectiva como observador extranjero, Honduras atraviesa un momento de estabilidad relativa que favorece el interés de inversionistas.

En ese contexto, valoró la reincorporación del país al CIADI como “un gesto importante” que brinda confianza y garantías legales al capital internacional.

Prieto subrayó que, aunque aún es prematuro hacer evaluaciones definitivas sobre el rumbo del gobierno, existen señales que apuntan a una dirección favorable para atraer inversión, especialmente por los esfuerzos para proyectar una imagen de seguridad hacia el empresariado extranjero.

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Asimismo, reveló que empresas francesas han comenzado a manifestar interés en explorar oportunidades en Honduras, particularmente en sectores estratégicos como el energético, donde la Unión Europea dispone de fondos para impulsar proyectos de inversión.

Además, mencionó áreas como salud, educación y defensa como campos con potencial de desarrollo, en los que Francia tiene capacidades para colaborar y participar.

El embajador concluyó que su país y otros actores internacionales se mantienen evaluando las oportunidades que ofrece Honduras, en un contexto que, según indicó, comienza a mostrar condiciones más atractivas para la inversión extranjera. LB