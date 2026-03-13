Embajador de España: «Hay que venir a Honduras y sobre todo hay que conocer a la gente»

Tegucigalpa.– El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, dijo este jueves a EFE que «hay que venir a Honduras y, sobre todo, hay que conocer a la gente, hay que hablar con ella y saber qué es Honduras sin prejuicios».

«Es un país maravilloso, es un país que tiene un gran futuro y yo estoy seguro de que con esta gente tan increíble que hay aquí, el país va a salir adelante y va a ser un país fuerte», subrayó el diplomático, quien dentro de dos semanas cesará en el cargo y regresará a Madrid a ocupar otro alto cargo.

Nuño García lamentó que «en España existe un gran desconocimiento de Honduras, nadie sabe verdaderamente qué es lo que hay en Honduras».

«Lo que llega a España son malas noticias sobre Honduras, eso es lo que vende. Entonces, hay que llegar aquí», señaló el embajador, a quien geográficamente una de las zonas que más le ha gustado del país centroamericano es la oeste, principalmente la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, donde vive parte de la etnia lenca.

Dijo además que ahora experimenta sentimientos encontrados, de irse «con tristeza, pero también con buenas expectativas», y calificó su misión en Honduras -desde agosto de 2022- como «una experiencia maravillosa, muy intensa, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista personal».

Añadió que la perspectiva que tiene un embajador de conocer un país es privilegiada, porque uno puede conocerlo desde todos los ángulos, y que a través de la Cooperación Española viajó por todo Honduras y pudo hablar con mucha gente, conocer los pueblos, las ciudades y los verdaderos problemas que enfrenta.

Haber hablado con la expresidenta Xiomara Castro, el actual presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, con altos funcionarios y grandes empresarios también le ha permitido tener «una visión muy amplia y muy clara del país», expresó el diplomático, quien por asuntos familiares decidió que su nuevo cargo sea en Madrid, no en el exterior.

De Honduras recalcó que es un país que no conocía y que después de más de tres años le ha «impresionado mucho y me lo llevo en el corazón» porque además tiene «muchas características comunes con los países iberoamericanos».

«He estado en todas partes, es un país muy bonito, con esa belleza salvaje que tiene Honduras, virgen, tanto sitio que están todavía por conocer, por desarrollar y siempre es una experiencia inolvidable para mí», afirmó Nuño García.

Sobre las relaciones entre España y Honduras dijo que al irse «quedan en un punto muy bueno» y reiteró algo que ha dicho muchas veces: «las relaciones con Honduras no son unas relaciones de gobiernos ni de embajadores. Es una relación de Estado, es una relación de pueblos, es una relación que lleva muchísimos años funcionando y que se basa en el cariño».

«Lo hemos hablado antes, de ese conocimiento que tienen los hondureños hacia España, y se basa también en las solidaridad, se basa en todas estas cosas que compartimos, de nuestra lengua, nuestra cultura. Creo que se han hecho muchas cosas», apostilló. EFE/ir