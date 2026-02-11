Embajador de EEUU quiere cambiar menú a presidente de Perú: hamburguesas en vez de chifa

Lima – El nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, ha iniciado su misión enfocado en contrarrestar la influencia de China en el país andino, al punto de ofrecer al presidente interino, José Jerí, un «cambio de menú» para compartir hamburguesas, ante la polémica por las reuniones semiclandestinas mantenidas por el mandatario con empresarios chinos en un chifa – restaurante de comida tusán (peruano-china).

El embajador designado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Perú, de origen cubano y casado con una peruana, publicó en redes sociales una fotografía de una cena privada mantenida con Jerí fuera de las actividades oficiales donde se encuentran comiendo hamburguesas.

«Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú», escribió Navarro para acompañar la foto de este encuentro informal.

El estadounidense publicó este mensaje mientras Jerí se encuentra investigado por las reuniones fuera de registro oficial que mantuvo con una serie de empresarios chinos, entre ellos Zhihua ‘Johnny’ Yang, un contratista del Gobierno y de la propia oficina presidencial al que visitó en su propio chifa y en una de sus tiendas, el mismo día que el local había sido clausurado horas antes por las autoridades municipales.

Algunos de estos empresarios están involucrados en presuntas redes de corrupción entabladas para lograr contratos de obras públicas con el Gobierno.

En otro mensaje, Navarro también se hizo eco del pronunciamiento realizado este miércoles por el Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, donde criticó la reciente sentencia judicial que impide al Estado peruano regular más allá de las tarifas las actividades del puerto de Chancay, construido por la naviera estatal Cosco en Perú con una inversión de 1.300 millones de dólares.

«Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía», sostuvo Navarro sobre el puerto, llamado no solo a convertirse en el principal ‘hub’ (centro de conexiones) de China con Suramérica sino también a eventualmente conectarse por tren con el puerto de Bahía (Brasil), un proyecto faraónico que se busca impulsar desde China.

El embajador estadounidense también compartió en redes sociales un vídeo que supuestamente muestra desde un avión la flota pesquera china que opera en el límite de las aguas jurisdiccionales de varios países de la costa del Pacífico sudamericano, para señalar que «este nivel de saqueo y depredación es alarmante». JS