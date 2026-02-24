Embajador de EEUU en México celebra “gran golpe” al CJNG y pide mantener la firmeza

Ciudad de México – El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció este lunes como “un gran golpe” la operación de autoridades mexicanas contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que derivó en la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al tiempo que llamó a mantener «la misma firmeza» contra las organizaciones criminales.

En una publicación en X dirigida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, Johnson reconoció “el valor y la pronta actuación” de las autoridades mexicanas “antes, durante y después” del operativo contra el CJNG.

En su mensaje, describió al cartel como “una de las organizaciones criminales más violentas” y afirmó que sus acciones “dañan a nuestras comunidades”, en referencia a los impactos a ambos lados de la frontera.

El diplomático subrayó el componente de respaldo político de Estados Unidos al señalar que su país “se mantiene firme junto a México como socios soberanos”, una formulación con la que enmarcó el apoyo a la cooperación bilateral sin dejar de remarcar el carácter independiente de ambos países.

Más temprano, la presidenta Sheinbaum afirmó en una conferencia de prensa que la operación contó con intercambio de información con Estados Unidos, bajo principios de respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

En este sentido, Johnson también vinculó el resultado de la operación con la exigencia a sostener la estrategia.

“Debemos continuar con esa misma firmeza. Los criminales rendirán cuentas. La justicia prevalecerá”, escribió, al presentar el operativo como una señal de determinación institucional frente al crimen organizado.

Asimismo, sostuvo que “el pueblo de México puede sentirse orgulloso” por “la determinación” mostrada por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste).

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. JS