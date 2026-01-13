Embajador de China se reúne con presidenta del Cohep

Tegucigalpa – El embajador de China en Honduras, Yu Bo se reunió con la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo informó este martes la oficina diplomática que destacó que busca fortalecer los intercambios y cooperaciones empresariales bilaterales entre ambos países.

En la reunión con el diplomático chino estuvieron presentes además de Gallardo, la vicepresidenta María Cristina de Handal, el director ejecutivo Armando Urtecho, y la gerente de Política Comercial del Cohep, Helui Castillo Hung.

La oficina diplomática indicó en un mensaje en su cuenta de la red social X que llegaron a un consenso “de fortalecer aún más los intercambios y cooperaciones empresariales bilaterales y apoyar el desarrollo estable y sostenible de las relaciones entre China y Honduras”.

Honduras estableció relaciones diplomáticas con China el 26 de marzo de 2023, bajo se del principio de una sola China. Antes de esa fecha, Honduras reconocía y mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán, las cuales terminaron con el acercamiento del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. VC