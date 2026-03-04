Embajada de Israel agradece a Honduras su retiro del Grupo de La Haya

Tegucigalpa- La Embajada de Israel en Honduras expresó este martes su agradecimiento al Gobierno de Honduras por la decisión de retirarse del denominado Grupo de La Haya (The Hague Group), medida que fue anunciada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras.

En un pronunciamiento público, la misión diplomática israelí manifestó su “sincero agradecimiento” por la determinación adoptada por el Ejecutivo hondureño, destacando que valora el compromiso del país con una política exterior basada en el respeto al derecho internacional y el diálogo constructivo.

“El Grupo de La Haya fue constituido bajo una orientación ideológica extrema y ha hecho un uso indebido de mecanismos internacionales, intentando instrumentalizar el derecho como herramienta de confrontación (lawfare)”, señala el comunicado. Según la Embajada, estas acciones han debilitado las bases para promover soluciones negociadas y un diálogo efectivo.

Asimismo, Israel destacó que Honduras continúe apostando por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con países aliados, bajo principios de soberanía y cooperación.

La comunicación diplomática surge luego que en las últimas horas el Gobierno de Honduras informó su retiro del Grupo de La Haya, mismo que arguyó responde al principio de ejercer su política exterior con plena soberanía, autonomía e independencia de criterio.

La Embajada reiteró su disposición de seguir trabajando conjuntamente con Honduras en favor de la cooperación, la paz y el entendimiento mutuo entre ambas naciones.LB