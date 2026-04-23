Embajada de Irán en Italia a Trump: El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos

Roma – La embajada de Irán en Italia afirmó este jueves que «el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos» , en respuesta a la petición de un enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, a la FIFA para sustituir a la selección iraní por la italiana en el próximo Mundial.

«El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos. Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos», señaló la legación diplomática en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X.

Asimismo, la embajada calificó la propuesta como una muestra de la «bancarrota moral» de Estados Unidos, al considerar que «teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego».

La reacción se produce tras las gestiones atribuidas a Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, ante el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para proponer la exclusión de Irán del Mundial de Fútbol 2026 que reveló el Financial Times (FT).

La propuesta busca, según el rotativo británico, recomponer las relaciones diplomáticas entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras los recientes desencuentro por las críticas del mandatario estadounidense al papa León XIV.

Irán aseguró su plaza en el Mundial el pasado marzo tras liderar su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera de territorio estadounidense tras el inicio del conflicto en la región.

Por su parte, Italia quedó fuera de la cita tras perder en marzo el partido decisivo de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, lo que supuso su tercera ausencia consecutiva en la fase final.

El Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio. Irán debería jugar su primer partido el 15 de junio, en Los Ángeles (California), contra Nueva Zelanda. EFE