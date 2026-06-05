Embajada de Honduras en Washington emite guía para hondureños que asistirán al Mundial 2026

Tegucigalpa- La Embajada de Honduras en Washington, elaboró una guía informativa dirigida a los ciudadanos hondureños que tienen previsto viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de Fútbol 2026, con el propósito de garantizar una estadía segura, ordenada y libre de contratiempos durante el desarrollo del evento deportivo.

Entre las principales recomendaciones incluidas en el documento destacan la portación de documentos indispensables como el pasaporte vigente, visa de turista, seguro médico de viaje, certificado de vacunación contra el sarampión y copias digitales de los documentos personales.

La representación diplomática señaló que cumplir con estos requisitos facilitará los procesos migratorios y la permanencia de los viajeros en territorio estadounidense.

La guía también hace un llamado a los aficionados hondureños a mantener una conducta responsable y respetuosa durante su estancia en el extranjero, destacando la importancia de representar al país con honor y contribuir a una imagen positiva de Honduras ante la comunidad internacional.

Además, el documento proporciona información útil sobre números de emergencia en Estados Unidos y los contactos de los principales consulados hondureños ubicados en las 11 ciudades sede de la FIFA donde se disputarán los encuentros del Mundial 2026.

Las autoridades diplomáticas reiteraron su compromiso de brindar asistencia y orientación a los compatriotas que viajen para disfrutar de la máxima fiesta del fútbol. IR