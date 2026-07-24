Embajada de Honduras en España suscribe convenio con CEDEU que permite cooperación en el desarrollo de programas de educación superior

Tegucigalpa – Embajada de Honduras en España suscribe convenio con Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) que permite la cooperación en el desarrollo de programas de educación superior.

Este acuerdo promoverá la cooperación en materia de educación, investigación, movilidad académica, intercambio cultural y formación profesional, fortaleciendo los vínculos entre instituciones de ambos países y generando nuevas oportunidades para el desarrollo del talento humano, indicó la embajada hondureña.

Con esta alianza, la Embajada de Honduras en España reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que contribuyan al acceso a una educación de calidad, la innovación y la cooperación internacional como pilares del desarrollo de Honduras a programas de educación superior.

Se trata de un convenio marco de cooperación académica con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Lo anterior significa más oportunidades de educación superior para los hondureños, subrayó la Cancillería hondureña. (RO)