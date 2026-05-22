Embajada de Francia en Honduras muestra consternación por masacres ocurridas este jueves

Tegucigalpa – La Embajada de Francia en Honduras manifestó su profunda consternación y pesar ante las masacres registradas este jueves en las comunidades de Omoa y Trujillo, hechos de violencia que han enlutado a decenas de familias hondureñas.

A través de un pronunciamiento público, la representación diplomática francesa expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“En este doloroso momento, expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y reiteramos nuestra solidaridad con las comunidades e instituciones afectadas”, señaló la misión diplomática.

Un total de 20 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

En otro hecho, cinco agentes policiales muertos es el saldo de un enfrentamiento entre miembros de la Policía y un grupo criminal en Corinto, Omoa, Cortés, norte de Honduras. (RO)