Embajada de Estados Unidos conmemora en Tegucigalpa sus 250 años de independencia

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos en Honduras celebró los 250 aniversarios de la independencia estadounidense con una recepción oficial en un hotel de la capital.

La recepción fue organizada por la Encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey.

Al evento asistieron autoridades del gobierno hondureño, representantes del cuerpo diplomático, empresarios, líderes religiosos y otros invitados especiales, principalmente el presidente de la República Nasry Asfura.

“Podemos llegar a acuerdos”: Presidente Asfura

Parte del discurso del presidente Nasry Asfura durante los festejos de 250 de independencia de Estados Unidos pic.twitter.com/dFsGcAidRp — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 30, 2026

En su intervención, el presidente Nasry Asfura felicitó al pueblo estadounidense por la celebración y resaltó la importancia de mantener una relación sólida entre ambos países.

El mandatario afirmó que Honduras y Estados Unidos atraviesan una nueva etapa en sus vínculos bilaterales, sustentada en el entendimiento y el respeto mutuo.

En su discurso mencionó objetivos compartidos como el fortalecimiento el combate al crimen organizado y al narcotráfico, así como la promoción del desarrollo económico.

«Hoy en el mundo que vivimos tenemos que entender y luchar por esa democracia, por el trabajo, la prosperidad y el bienestar. Estoy seguro de que podemos estrechar aún más nuestras relaciones y el futuro de ambos países», manifestó.

Asfura agradeció la cooperación brindada por Estados Unidos en distintos ámbitos y expresó que ambas naciones comparten principios democráticos e intereses comunes.

«No me cabe duda que cuando entramos y conversamos y discutimos los problemas podemos llegar a acuerdos», enfatizó el gobernante al cierre de su discurso.

Encargada de Negocios destaca la cooperación con Honduras

Parte del discurso de la Encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey en el festejo en Tegucigalpa de los 250 años de independencia de su país pic.twitter.com/pjnGadkPeO — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 30, 2026

Por su parte, Colleen A. Hoey, dio la bienvenida a los invitados y explicó que la conmemoración de este año gira en torno al tema «250 años de ingenio estadounidense«, como un reconocimiento a la capacidad de innovación que, afirmó, ha caracterizado a su país desde su independencia.

La diplomática indicó que ese mismo espíritu también orienta la política exterior de Estados Unidos, al considerar que la cooperación entre países permite alcanzar mayores resultados.

En ese sentido, coincidió con las palabras del presidente Asfura al afirmar que el trabajo conjunto fortalece las relaciones bilaterales.

Hoey mencionó que la relación entre nacionaes es estrecha, que crece constantemente mediante el comercio, sumado a la cooperación en materia de seguridad y los vínculos entre ambos pueblos.

“Uno de los mayores privilegios del servicio diplomático es la oportunidad de construir amistades y alianzas duraderas, y he tenido la fortuna de vivir ambas aquí” destacó la diplomática.

Finalmente expresó su deseo de que la amistad entre ambas naciones continúe fortaleciéndose durante las próximas generaciones.

Reunión de figuras destacadas

La recepción reunió a diversas autoridades políticas, como la designada presidencial María Antonieta Mejía, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.

Entre los asistentes también llegaron representantes de sectores religiosos, empresariales y civiles; como el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher Tatay y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, entre muchos más.