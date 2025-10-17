Embajada de España en Tegucigalpa celebra su fiesta nacional y resalta el aporte de los hondureños

Tegucigalpa – La Embajada de España en Tegucigalpa celebró su fiesta nacional en casa del embajador Diego Nuño García, quien resaltó el aporte de los hondureños a su país.

– La colectividad hondureña es considerada en España como pacífica, trabajadora, de trato afable y humano, expresó el embajador de España en Tegucigalpa.

El diplomático recibió a amigos y prensa en su residencia en Tegucigalpa donde ofreció una amena velada donde resaltó el aporte de los hondureños a su país.

«El hondureño en general se ha integrado de forma ejemplar en España y está contribuyendo activamente al crecimiento de mi país, muchos han adquirido la nacionalidad española por residencia, solo el año pasado, 14 mil hondureños», expresó el embajador español quien compartió que este será el último año que ostente dicho cargo.

Informó que actualmente unos 250 mil hondureños han hecho de España su hogar.

Reflexionó que el fenómeno migratorio, que antes fue de España hacia América, ahora «se está dando en el sentido inverso y millones de hispanoamericanos han elegido España como su hogar».

«Me refiero ahora a la colonia hondureña en mi país, cerca de 250 mil hondureños viven repartidos en diferentes ciudades, particularmente Madrid, Barcelona, Gerona, Valencia y Bilbao, donde Honduras ha abierto consulados», acotó.

El secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Javier Bú Soto (d) estrecha la mano del embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de España este jueves, en Tegucigalpa (Honduras).EFE/ Gustavo Amador

Relación diplomática centenaria

De su parte, el canciller de Honduras, Javier Bu, indicó que las relaciones diplomáticas entre España y Honduras han perdurado por más de un siglo.

«Las relaciones entre Honduras y España se han desarrollado en un marco de amistad sincera, cooperación y profundo respeto mutuo» y que «desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, hace ya más de un siglo, hemos cultivado un vínculo dinámico y fecundo sustentado en la confianza y en la convergencia de principios y valores».

Nuestra historia bilateral no solo se ha nutrido de acciones institucionales, está también profundamente marcada por la presencia activa y laboriosa de la comunidad hondureña en España y constituye un valioso puente humano entre nuestras naciones, discursó.

«Quisiera destacar de manera especial la cooperación técnica y financiera que España ha brindado a Honduras en áreas cruciales para nuestro desarrollo humano», enfatizó el diplomático hondureño.

El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García (i), habla con el presidente del Parlamento de Honduras, Luis Redondo (c), y el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Javier Bú Soto, durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de España este jueves, en Tegucigalpa (Honduras).EFE/ Gustavo Amador

Velada

Si bien España celebra su fiesta nacional el 12 de octubre con motivo de la hispanidad, en Honduras se festejó este 16 de octubre en una velada donde acudieron diplomáticos, políticos y amigos de España.

Diversas personalidades del ámbito nacional y representantes diplomáticos internacionales se hicieron presente y festejaron la hispanidad. (RO)