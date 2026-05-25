Embajada de EEUU recuerda recompensa de 25 mil dólares por caso de militar hallado muerto en Comayagua

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos en Honduras recordó este fin de semana que continúa vigente la recompensa de hasta 25 mil dólares por información que permita capturar a los responsables de la muerte del militar estadounidense Ángelo Marciano Parisano, ocurrida en 2025.

A través de redes sociales, la sede diplomática reiteró que el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (CID) mantiene abierta la búsqueda de información “creíble” relacionada con el caso.

Parisano, de 25 años y originario de Cíbolo, Texas, fue visto por última vez a las 3:20 de la madrugada del 3 de mayo afuera del Club Santos, en Comayagua.

La recompensa, que actualmente asciende a 25 mil dólares (1,000 dólares), había sido elevada en octubre pasado por las autoridades estadounidenses como parte de las investigaciones del caso.

La embajada pidió a las personas con información escribir a los números oficiales o utilizar el portal de denuncias anónimas: https://www.cid.army.mil/Submit-a-Tip/

“Tu información podría valer $25,000 y marcar la diferencia”, destacó la representación diplomática. AD