Embajada de EEUU reconoce a grupo élite de Fuerzas Especiales de Honduras

Tegucigalpa – La Embajada de los Estados Unidos otorgó un reconocimiento a funcionarios policiales de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Policía Nacional en el complejo de la Secretaría de Seguridad, en mérito a su labor en la ejecución de operaciones tácticas de alto impacto a nivel nacional.

El grupo élite, conformado por agentes altamente capacitados, ha desempeñado un papel crucial en intervenciones contra el crimen organizado, desarrollando operaciones en zonas montañosas, entornos de alto riesgo y situaciones que requieren una respuesta inmediata y estratégica. Su profesionalismo ha permitido neutralizar amenazas significativas contra la seguridad ciudadana.

Durante la ceremonia, los representantes de la Embajada destacaron la entrega y disciplina de los funcionarios policiales, subrayando la importancia de la cooperación bilateral entre Honduras y Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región.

El subdirector de la Policía Nacional, comisionado Wilmer Torres Saavedra, expresó su agradecimiento por este gesto y reconoció el trabajo del cuerpo especializado, destacando que esta acción fortalece los lazos de cooperación y representa un incentivo para que los agentes continúen desempeñando sus funciones con liderazgo, compromiso y dedicación.

Cabe mencionar que el reconocimiento también refuerza la moral institucional, consolidando a la Dirección de Fuerzas Especiales como un grupo de respuesta táctica de élite preparado para enfrentar los retos más complejos que aquejan a la sociedad hondureña, indicó la institución armando.

Finalmente, se reafirmó el compromiso compartido de seguridad entre ambas naciones. PD