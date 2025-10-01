Embajada de EEUU no actualizará sus redes sociales tras interrupción en asignación presupuestaria

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Honduras comunicó este miércoles que no actualizará sus cuentas de redes sociales tras la interrupción de asignaciones presupuestarias en la nación norteamericana.

Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad.



Actualmente, los servicios programados de… pic.twitter.com/6LAK9apSC4 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 1, 2025

“Nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, posteó la embajada de EEUU.

Enfatizó que las cuentas de redes sociales se actualizarán cuando se reanuden las asignaciones presupuestarias, solo para excepción de información urgente sobre seguridad.

Señaló que en la actualidad, los servicios programados de pasaportes y visas en las embajadas y consulados en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones.

La embajada de EEUU pidió a los estadounidenses que si desean obtener información sobre sus servicios consulares y el estado de funcionamiento, visite http://travel.state.gov.

Actualmente, el gobierno de EEEU cerró tras que no hubiera acuerdo en el Senado para extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre. AG