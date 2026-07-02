Embajada de EEUU en Tegucigalpa permanecerá cerrada este viernes 03 de julio de 2026

Tegucigalpa – La Embajada de los Estados Unidos de América permanecerá cerrada este viernes 3 de julio por día festivo.

Así lo informó la embajada estadounidense a través de sus canales oficiales.

Las operaciones se reanudarán el lunes 6 de julio de 2026, detalló.

Para ciudadanos estadounidenses: En caso de emergencia, pueden comunicarse al (504) 2217-5000, subrayó.

Cabe señalar que este 04 de julio se conmemoran los 250 años de independencia de Estados Unidos, por lo que, las representaciones diplomáticas permanecerán cerradas por los festejos. (RO)