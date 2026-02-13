Embajada de EEUU destaca captura de hondureño solicitado por extradición

Tegucigalpa- La Embajada de Estados Unidos en Honduras destacó este jueves la captura de Alexis Flores, quien es solicitado en extradición por las autoridades estadounidenses por los delitos de asesinato, secuestro y abuso sexual de una menor.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática en Tegucigalpa, agradeció a las autoridades hondureñas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes realizaron el arresto con el apoyo del Federal Bureau of Investigation (FBI) y la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU. (INL).

LEER: Capturan en Lempira a extraditable Mario Roberto Flores reclamado por EEUU

“Agradecemos a las autoridades hondureñas por este importante operativo. Su colaboración con Estados Unidos fortalece la seguridad en ambas naciones”, señala el mensaje publicado por la embajada.

A Alexis Flores lo reclama el Tribunal de Filadelfia, estado de Pensilvania (EEUU), por la presunta comisión de varios delitos entre ellos asesinato, secuestro y agresión por incidente.

Asimismo, la representación diplomática resaltó que este caso es un ejemplo de la estrecha cooperación entre Honduras y Estados Unidos para combatir la impunidad y el crimen transnacional.

“Esta acción conjunta contribuye al objetivo común de lograr un hemisferio más seguro y más fuerte”, subrayó la embajada.

La captura de Alexis Flores se suma a otros operativos realizados en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, orientados a desarticular redes criminales y garantizar que personas requeridas por la justicia internacional enfrenten los procesos legales correspondientes.

Por su parte, el Ministerio Público posteó en sus redes sociales, «resaltamos el reconocimiento a la labor de la ATIC, brazo investigativo del Ministerio Público, cuyo trabajo coordinado con agencias internacionales reafirma el compromiso en la lucha contra la impunidad y el crimen transnacional en beneficio de la seguridad de nuestros pueblos». LB