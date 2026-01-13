Embajada de EEUU convoca a para recibir proyectos del CPAIG 2026

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Honduras notificó este martes de la convocatoria al Programa de Subvenciones para la Implementación del Acuerdo de Patrimonio Cultural (CPAIG 2026).

La convocatoria está orientada para recibir propuestas y proyectos de patrimonio cultural.

Esta iniciativa apoya proyectos orientados a la protección y conservación del patrimonio cultural, la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y el fortalecimiento de su gestión y preservación.

Este programa refleja el compromiso de Estados Unidos con la cooperación cultural internacional, promoviendo estándares que protegen los mercados legales y respaldan la preservación del patrimonio global.

Indicó que si una persona cuenta con un proyecto enfocado en la salvaguarda del patrimonio histórico, arqueológico o etnográfico, esta es una oportunidad para impulsar su implementación.

La fecha límite para presentar notas conceptuales es el 2 de febrero.