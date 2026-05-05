Embajada de EEUU anuncia la designación de grupos criminales como terroristas y golpe a sus finanzas

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, anunció hoy la designación de varias estructuras criminales como terroristas y golpes financieros a estas estructuras como parte de una estrategia de seguridad.

Estamos designando a los cárteles violentos, maras, pandillas, y otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, bloqueando su acceso al sistema financiero internacional, señaló la embajada norteamericana.

Estamos designando a los cárteles violentos, maras, pandillas, y otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, bloqueando su acceso al sistema financiero internacional y dotando a las fuerzas del orden de herramientas para eliminar… pic.twitter.com/AmfSl3Kja0 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) May 5, 2026

En ese orden, indicó que se está dotando a las fuerzas del orden de herramientas para eliminar las redes de estructuras criminales, entre otras medidas, mediante la congelación de sus activos.

Cabe señalar que con la designación de grupos terroristas permite a las autoridades poder congelar activos financieros.

La designación de estas estructuras como grupos terroristas refuerza la seguridad fronteriza de Estados Unidos y protege la soberanía, indicó la embajada en Tegucigalpa. (RO)