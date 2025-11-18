Embajada de EEUU advierte a migrantes de “muros inteligentes” en sus fronteras

Tegucigalpa – La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa advirtió hoy a los migrantes de “muros inteligentes” en sus fronteras.

Se trata de un nuevo mensaje contra la inmigración irregular en el que pide a los migrantes no arriesgar su vida.

El presidente Trump ha reforzado como nunca antes la seguridad en la frontera de Estados Unidos: por aire, tierra y mar. Muros inteligentes, helicópteros, vehículos blindados, patrullas en bote y miles de agentes vigilan día y noche.



Al menos 34 mil 220 hondureños fueron retornados a su país entre enero y octubre de 2025, de los cuales el 78.1 % procedía de Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las cifras oficiales, los retornos de hondureños aumentaron un 22.4 % en comparación con el mismo período de 2024, pasando de 27 mil 961 a 34 mil 220 casos.

El INM detalló que Estados Unidos encabezó las deportaciones, con 26 mil 711 hondureños retornados, equivalentes al 78.1 % del total, en el marco de la política migratoria restrictiva del Gobierno del presidente Donald Trump. (RO)