Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa cierra este lunes 16 de febrero por feriado nacional

Tegucigalpa – La Embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa anunció este domingo que permanecerá cerrada al público este lunes 16 de febrero, en observancia de un día festivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, todas las operaciones se reanudarán con normalidad el martes 17 de febrero de 2026.

La medida aplica a los servicios consulares y administrativos, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tengan citas programadas reprogramarlas con antelación a través de los canales oficiales.

Este cierre coincide con el feriado de Washington’s Birthday, conocido como Presidents’ Day en Estados Unidos, que se celebra el tercer lunes de febrero. (IR)