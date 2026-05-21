Embajada de Alemania lanza advertencia a connacionales por violencia en Honduras

Tegucigalpa – La Embajada de Alemania en Honduras pidió a sus ciudadanos mantener “precaución especial” en varias zonas del país debido a los recientes hechos violentos registrados en el litoral atlántico hondureño.

A través de publicaciones en redes sociales, la representación diplomática recomendó a sus nacionales extremar medidas de cuidado en las regiones de Trujillo, Colón y Omoa.

1/2 Die Deutsche Botschaft Tegucigalpa bittet ihre Staatsangehörigen aufgrund der verschärften Sicherheitslage besondere Vorsicht in den Regionen um Trujillo, Colón und Omoa, Cortés zu bewahren. Bei Notfällen können Sie sich an unseren Bereitschaftsdienst wenden: + 504 9990-2437 — Embajada de Alemania en Honduras (@AlemaniaenHN) May 21, 2026

La embajada indicó que la alerta surge “debido a la reciente situación violenta” y al deterioro de la situación de seguridad reportada en esas zonas del país.

El ente informó que los ciudadanos alemanes pueden comunicarse con el servicio de guardia consular en caso de emergencia.

La advertencia ocurre luego de las recientes matanzas registradas en Colón y Cortés, donde al menos 20 personas perdieron la vida, hechos que empiezan a generar alarma a nivel internacional por la seguridad en Honduras. AD