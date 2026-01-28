Embajada China felicita al presidente Nasry Asfura por su investidura

Tegucigalpa – El embajador de China en Honduras, Yu Bo, compartió este miércoles su participación en la toma de posesión presidencial de presidente Nasry Juan Asfura, celebrado en el Congreso Nacional de la República.

La oficina diplomática informó que durante el evento, el embajador Yu sostuvo intercambios con el mandatario y otros altos funcionarios del nuevo gobierno.

“El embajador Yu felicitó al presidente Nasry Asfura por su investidura y expresó la voluntad de China de trabajar junto a Honduras, sobre la base del principio de una sola China, para seguir impulsando el desarrollo de las relaciones bilaterales que se traducirán en mayores beneficios a nuestros países”, destacó la embajada china mediante un mensaje en su cuenta en la red social X.

La relación diplomática sino-hondureña data del 26 de marzo de 2023, cuando Tegucigalpa estableció relaciones diplomáticas con Pekín bajo la base del principio de una sola China.

Antes de esa fecha, Honduras reconocía y mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán, las cuales terminaron con el acercamiento del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. VC