Embajada Americana alerta a connacionales por casos de sarampión en Honduras

Tegucigalpa – La Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una alerta de salud ante la presencia de casos de sarampión en Honduras y recordó a viajeros la importancia de contar con esquema de vacunación actualizado.

-Autoridades de salud confirman la presencia de 4 casos de sarampión importados en el territorio nacional.

Esto debido a las disposiciones del Gobierno de exigir prueba de vacunación a ciudadanos hondureños que viajen a países con transmisión activa como Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala, a forma de medida preventiva.

El ente diplomático, por su lado, aclaró que no existe un requisito similar para ciudadanos estadounidenses que deseen entrar a Honduras o regresar a su país.

“La Embajada de EEUU no tiene conocimiento de un requisito actual para que los ciudadanos estadounidenses presenten prueba de vacunación contra el sarampión para ingresar o salir de Honduras”, señaló la misión diplomática en sus redes sociales.

En su comunicado oficial advirtió que aquellos viajeros con síntomas compatibles con el sarampión, independientemente de su nacionalidad o estado de vacunación, podrían estar sujetos a evaluaciones médicas adicionales y a medidas de cuarentena.

También recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todos los viajeros internacionales estén completamente vacunados con la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) antes de viajar.

Entre las recomendaciones emitidas, se insta a los viajeros a revisar las guías del CDC sobre sarampión y viajes internacionales, portar comprobante oficial de vacunación como medida preventiva y evitar viajar si presentan síntomas-

La Secretaría de Salud de Honduras mantiene que, hasta el momento, los casos detectados en el país son importados al descartar una transmisión comunitaria activa, aunque mantiene acciones de vacunación preventiva a nivel nacional. AD