Ellos son los posibles jefes de bancada del Congreso

Tegucigalpa – Las cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional para el período 2026-2030 prácticamente ya definieron a sus jefes de bancada para los próximos dos años.

El Partido Nacional, con 49 diputados, designó a Mario Pérez como el conductor de la bancada, conoció Proceso Digital este jueves.

Pérez, un abogado de 50 años, nació en Santa Bárbara, y el 25 de enero asume su quinto período consecutivo en la Cámara Legislativa. Es congresista en forma ininterrumpida desde 2010.

Asumió la presidencia del Congreso cuando Mauricio Oliva buscó la presidencia en 2021, y también ya ostentó el cargo de secretario en ese poder del Estado.

En el Partido Liberal parece que la decisión está tomada para que Jorge Cálix ocupe la jefatura de la bancada. Durante su nominación en el PL para optar a la presidencia del Congreso, el legislador obtuvo 24 votos de los 41 posibles, por encima de Marlon Lara (13) y Yuri Sabas (4).

Abogado de profesión, con 40 años, fue diputado suplente de 2014-2018, luego propietario dos periodos: 2018-2022 y 2022-2026. Además, logró colarse como miembro del pleno para el período 2026-2030, pese a no ser electo en las primarias porque participó como candidato presidencial del PL.

Samuel García, electo por Olancho, le cedió su curul, lo que hace que Jorge Cálix repita como parlamentario propietario por tercera vez consecutiva.

La segunda fuerza opositora –Libre– postulará a Hugo Noé Pino como su jefe de bancada que integran 35 diputados.

Economista, Doctorado en Economía de la Universidad de Texas en Autin, fue presidente del Banco Central de Honduras y Ministro de Finanzas. Además, Embajador ante las Naciones Unidas y los Estados Unidos.

Fue presidente del Colegio Hondureño de Economistas y docente investigador de UNITEC.

Diputado del periodo 2022-2026, repite para 2026-2030 en Francisco Morazán.

Mientras, Godofredo Fajardo, el único diputado de la Democracia Cristiana (DC) se convierte automáticamente en el jefe de bancada.

Fue viceministro de Cultura, Artes y Deportes, y es actualmente regidor en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Logró ser el presidente de la DC y fue electo por primera vez como diputado al Congreso de la República.

En el Partido Pinu-SD se avizora que el jefe de bancada será Carlentón Dávila, ya que el otro diputado de esta fuerza política es Rolando Contreras, que ocupará un cargo en la junta directiva en propiedad que se elige este viernes.

Dávila, fundador de los partidos PAC y PSH junto a Salvador Nasralla, fue regidor de la alcaldía capitalina en 2014-2018 y actualmente en la de 2022-2026. JS