Eliseo Castro se pone a las órdenes de Juan Diego para trabajar por la capital

Tegucigalpa – El excandidato a alcalde en el Distrito Central, Eliseo Castro se puso a las órdenes del edil electo en la capital hondureña, Juan Diego Zelaya, luego de la declaratoria de resultados de las elecciones generales 2025.

Castro, que corrió por la alcaldía en el Partido Liberal, felicitó a Juan Diego Zelaya por resultar como alcalde electo de la ciudad más importante de Honduras.

“Felicito al nuevo Alcalde Electo del Distrito Central @juandiegozelaya a quien los capitalinos escogieron para este cargo, el domingo 30 de Noviembre del 2025. Reconozco el patriótico y delicado trabajo del CNE presentado en su declaratoria”, expresó.

Igualmente, Eliseo Castro expresó que está listo para conformar un buen equipo de gobierno municipal y transformar a la querida Tegucigalpa y Comayagüela para beneficio de toda la ciudadanía.

En su discurso de aceptación de los resultados, Juan Diego llamó a todos sus contendientes a trabajar unidos por Honduras y especialmente por la capital. JS