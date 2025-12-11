Eliseo Castro reconoce a Juan Diego Zelaya como virtual ganador de la AMDC

Tegucigalpa – El aspirante a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eliseo Castro, aceptó este jueves la derrota en la contienda electoral, asegurando que el conteo privado de las actas que poseen tienen la tendencia que da el Consejo Nacional Electoral (CNE), con ventaja para Juan Diego Zelaya.

Castro sostuvo que de seguir el conteo con la tendencia hacia Juan Diego Zelaya tendremos un nuevo alcalde con el que hay que trabajar.

“Independientemente de la elección hay que aceptarlo y los que logran llegar asimilarlo con responsabilidad”, indicó.

Reiteró que la tendencia la encabeza Juan Diego Zelaya por lo que sin duda alguna será el próximo alcalde y estaremos sirviéndole a la gente desde una regiduría y a trabajar en equipo.

Afirmó que lo importante es aceptar la voluntad popular, “el mensaje es mantener la tranquilidad, el escrutinio y las actas que hacen falta darán el vencedor”, apuntó. IR