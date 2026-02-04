Eliminar o fusionar la Secretaría de Derechos Humanos sería un retroceso para Honduras: Dina Meza

Tegucigalpa- La directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Dina Meza, advirtió que una posible eliminación o fusión de la Secretaría de Derechos Humanos enviaría un mensaje negativo tanto a nivel nacional como internacional, al representar un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en materia de derechos humanos.

Meza recordó que dicha secretaría fue creada como resultado de compromisos adquiridos por Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal de 2015, donde el país se comprometió a fortalecer su institucionalidad en este ámbito.

“Si se subsume en la Secretaría de Gobernación sería definitivamente un retroceso. Los derechos humanos no retroceden, son progresivos”, afirmó.

La defensora señaló que aún existen múltiples desafíos pendientes, entre ellos la implementación efectiva del Plan Nacional de Derechos Humanos y la reconstrucción de una institucionalidad que, según dijo, quedó vulnerada y erosionada durante la administración anterior.

En ese sentido, cuestionó la gestión de los tres ministros de Derechos Humanos nombrados por el gobierno pasado, calificando ese período como “un desastre”, al considerar que se debilitó la protección de periodistas y defensores de derechos humanos a través del Mecanismo Nacional de Protección.

Asimismo, denunció que al asignar a la Secretaría de Derechos Humanos la administración de los fondos del CONAPREV —Comité para la Protección de los Derechos de los Privados de Libertad— se afectó la independencia de este organismo, lo que también debilitó su función.

Meza manifestó su preocupación por los rumores sobre una posible desaparición o fusión impulsada por el gobierno del presidente Nasry Asfura, aunque aclaró que no existe información oficial al respecto.

“Esperamos que solo sean rumores de pasillo, pero le pedimos al presidente que asuma su responsabilidad y se ponga en la brecha de los derechos humanos para avanzar en este tema”, expresó.

Finalmente, se pronunció a favor de una reestructuración profunda de la secretaría, pero no de su fusión o eliminación, ya que perdería su rango institucional. Subrayó que esta dependencia es clave porque tiene la responsabilidad de formular políticas públicas transversales en materia de derechos humanos para todo el Estado hondureño.LB