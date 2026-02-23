Eliminación de Ley de Empleo por Hora trajo miseria a la familia hondureña: Karim Qubain

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, indicó hoy que “cuando fue eliminada en el año 2022, trajo mucha miseria a la familia hondureña, ha limitado a los jóvenes de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo”, detalló.

Cabe señalar que el Congreso Nacional derogó en el 2022 la Ley de Empleo por Hora en un amplio debate parlamentario, la normativa estuvo vigente desde enero de 2014 en Honduras.

La ley permitía a los empresarios contratar por horas, sin otorgar los beneficios plenos del que goza un empleado permanente, por lo que los parlamentarios argumentaron que era lesiva para el sector obrero.

No obstante, tras la instalación de una nueva legislatura en el Congreso Nacional se volvió a abordar el tema y ahora se socializa la iniciativa.

“Estamos a la espera de esa ley, lo más pronto posible, para que el pueblo hondureño que busca opciones de trabajo”, acotó Qubain a casi cuatro años de la derogatoria de la norma.

Expuso que algunas empresas solo necesitan gente el fin de semana, otras, ciertas horas en la mañana o en la tarde; esa opción hay que dársela al hondureño, razonó.

“Que el hondureño tenga la opción de trabajar en una empresa formal, con salario digno y todos sus derechos reservados; la ley tiene que venir a ser equitativa de manera que proteja a ambas partes, de cualquier abuso”, zanjó. (RO)