Eligen nueva junta directiva de la AmCham para el período 2026-2027

Tegucigalpa – En las últimas horas se eligió a los miembros de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio hondureña (Amcham) en el período 2026-2027.

La presidencia recayó en Marcela Young, los vicepresidentes son María del Rosario Álvarez y Yamal Yibrin, el secretario es José Ramón Paz y Rubén Alonzo como tesorero.

Caroline Bolduc como director I, Mauricio Villeda como director II, Carlos Rivera Garin como director III, Mario Bustillo como director IV, Daysi Pastor como director V, Iván Faraj como director VI y Luis Tovar como director VII.

El resto de la junta directiva de la AmCham son: Karla Ávila como director suplente I, Carlos Handal como director suplente II; mientras que Héctor Dubón, Juan José Lagos y Lynda Marín integrarán la junta directiva.

La misión de la nueva junta directiva será promover la libre empresa y consolidar los lazos comerciales entre Honduras y Estados Unidos. AG