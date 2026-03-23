Elevar subsidios a combustibles en Honduras, recomienda expresidente del BCIE

Tegucigalpa – El expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, recomendó hoy al gobierno de Honduras elevar los subsidios a combustibles.

Cabe señalar, que actualmente el Gobierno hondureño absorbe el 50 % del incremento a la gasolina regular y diésel.

No obstante, para Mossi el subsidio se puede elevar y extender a otros tipos de derivados del petróleo.

Señaló que el Gobierno percibe mil millones de lempiras mensuales por impuestos de combustibles, por lo que podría elevarlos subsidios.

“Es necesario elevar el nivel de subsidios, está debajo de lo que debería ser, particularmente en productos sensibles como es el kerosene y el diésel, el gobierno recibe cerca de mil millones de lempiras mensuales por la recaudación del impuesto de los combustibles que está fijado en dólares”, declaró en una entrevista transmitida por la capitalina Radio América.

“Puede pagar más por el subsidio, básicamente para los más pobres, para el sector transporte y mitigar el riesgo de una inflación elevada por el resto del año, todo esto de los precios de los combustibles, tendrá un resultado; la electricidad va ser más cara, el transporte, los alimentos y eso le quita un poder adquisitivo al hondureño”, razonó Mossi.

Cabe señalar, que el subsidio a los combustibles que otorga el Gobierno se trata de un apoyo temporal mientras se estabilizan los precios en el mercado internacional.

El apoyo económico se limita al 50 % del aumento a la gasolina regular y diésel, el resto de derivados se pagan por parte del consumidor final en su totalidad.(RO)