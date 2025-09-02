Elevan a auto de apertura a juicio a tres implicados materiales en el crimen de Juan López

San Pedro Sula – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó auto de apertura a juicio oral a tres personas implicadas en el crimen del ambientalista Juan Antonio López.

Este martes se realizó en una de las salas del Palacio Judicial de San Pedro Sula la audiencia preliminar a Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía por la comisión de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Por lo tanto, el expediente pasará al Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en la ciudad de Tegucigalpa.

Las partes procesales tendrán un término de un mes para completar las diligencias investigativas del caso, informó el Poder Judicial.

La defensa técnica de Guardado Alvarenga solicitó que su cliente se sometiera a la figura de procedimiento abreviado, sin embargo, los superiores del fiscal que conoce el caso rechazaron la petición.

Juan Antonio López fue un defensor del medioambiente y regidor de Tocoa que fue ultimado a balazos en horas de la noche del 14 de septiembre de 2024 en este municipio del Caribe. AG