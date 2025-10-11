Elevan a Alerta Roja a cuatro departamentos por lluvias

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), elevó a Alerta Roja cuatro departamentos, asimismo, mantiene la alerta amarilla en cuatro departamentos y seis en alerta verde.

La decisión de las autoridades ante los pronósticos de lluvia que se registran por el desplazamiento de una vaguada.

Las alertas se mantendrán por un espacio de 24 horas a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), influencias de un vaguada en superficie estará generando abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, especialmente en el centro, sur y suroccidente.

Recomendaciones de prevención:

• A las autoridades municipales, Comité de Emergencia Municipal (Codem) y Comités de Emergencia Locales (Codeles), se les solicita mantener constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente en los sectores vulnerables.

• A las personas que viven en las orillas de los ríos y en zonas vulnerables a desbordamientos, se les pide tomar medidas contra inundaciones. No cruzar vados, ni ríos ni quebradas de cualquier tamaño.

• Continuar con las labores de desagüe y limpieza de cunetas, tragantes y desagües para evitar inundaciones urbanas repetitivas.

• Evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas como consecuencia de las lluvias.