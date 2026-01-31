 Elevan a Alerta Amarilla tres departamentos por ingreso de frente frío

Tegucigalpa – Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), determinó elevar a Alerta Amarilla tres departamentos y dejar en Alerta Verde otros cuatro por ingreso de frente frío.

Los departamentos en Alerta Amarilla son: Colón, Atlántida e Islas de la Bahía.

Mientras que los departamentos de Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Gracias a Dios quedan en verde.

La medida inicia al mediodía de este sábado por un periodo de 72 horas.

Copeco tomó la decisión debido a los daños registrados, la saturación de suelos, inundaciones en algunos sectores y la cercanía del ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los vientos del noreste continuarán transportando humedad, lo que generará lluvias y lloviznas débiles y dispersas en el norte, occidente y centro del país, además de temperaturas frescas por la mañana.

La institución recomendó a la población que vive en zonas vulnerables tomar medidas preventivas, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y asegurar techos y drenajes ante la presencia de vientos racheados.

Asimismo, sugirió a la Dirección de la Marina Mercante restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y medianas en el Caribe hondureño debido al oleaje alterado. IR