Frase del día“Elecciones habrá, lo que debemos cuidar es la calidad de las mismas, igualmente cuidar la democracia y estabilidad del país”.Por: Proceso Digital21 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Cossette López • Consejera del CNE Noticias recientes EconomíaEndeudamiento de Administración Castro supera monto adquirido durante pandemia PolíticaCon el silencio electoral se busca equilibrar el proceso democrático: Odir Fernández Portada PolíticaCNE recuerda inicio del silencio electoral a partir de esta medianoche NacionalesA partir de este lunes queda suspendida la emisión de licencias PolíticaLuis León: “Honduras sigue votando bajo los mismos temores; no hemos avanzado en construir una clase política funcional”