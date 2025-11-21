spot_imgspot_img
Frase del día

“Elecciones habrá, lo que debemos cuidar es la calidad de las mismas, igualmente cuidar la democracia y estabilidad del país”.

Por: Proceso Digital

Cossette López • Consejera del CNE

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024