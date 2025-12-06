Elecciones en San Antonio de Flores son decisivas para definir diputaciones

Tegucigalpa – El diputado y actual jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, señaló que las elecciones que se realizarán este domingo 7 de diciembre en San Antonio de Flores, son determinantes para definir quién será el sexto diputado de El Paraíso en el Congreso Nacional.

“Es importante las elecciones del domingo puesto que están en juego las dos posiciones del Partido Liberal, con márgenes muy estrechos. Cada diputado ya tiene sus cómputos, ya nosotros sabemos en cómo estamos en las posiciones en el departamento y ya tenemos superada la segunda diputación”, indicó.

Segura dijo que con los resultados de esos comicios podría haber grandes cambios dentro de la fórmula del tripartidismo (Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación, Libre) y dentro de los cocientes electorales.

El municipio cuenta con una carga laboral de 4 mil 996 votantes, por lo que el diputado dijo que esta votación define votos que le podrían ayudar a los presidenciales, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, que siguen ajustados conforme avance el conteo de votos. Asimismo define quien tendrá la alcaldía de San Antonio de Flores. VC