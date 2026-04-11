Elecciones en Guanaja: ¿Sobrevivirá la institucionalidad al fuego cruzado?

Tegucigalpa – La repetición de las elecciones en Guanaja enfrenta un grave desafío a la institucionalidad democrática hondureña, impulsado por grupos sectarios, sectores oscuros e incendiarios que buscan desestabilizar el proceso. Mientras las presiones crecientes en la isla, con incidentes de polarización y amenazas que ponen en riesgo la transparencia y el orden constitucional, no cesan.

– El diputado Antonio Rivera Callejas no descartó que grupos ligados al narcotráfico estén detrás de impedir la repetición de los comicios.

133 días después de la celebración de elecciones en Honduras, los pobladores de Guanaja concurren a comicios para dirimir a su próximo alcalde para el periodo 2026-2030. La antesala ha estado marcada por el caos y la insurrección de grupos que empujan escenarios convulsos en la paradisíaca isla hondureña.

Guanaja es una de las cuatro islas que componen el archipiélago del departamento de Islas de la Bahía. Tiene una superficie de 55.4 kilómetros cuadrados y la economía se basa especialmente en la pesca y el turismo. Es una isla muy visitada por los buceadores por sus tibias y cristalinas aguas que sostienen parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo que está localizado alrededor de toda la isla.

Es importante mencionar que durante el proceso electoral del 30 de noviembre de 2025 se dio un empate entre los candidatos Sheray Borden (Partido Liberal) y Dion Kelly (Partido Nacional), de acuerdo a los recuentos de los entes electorales. Ambos aspirantes sacaron 1,404 votos luego de un escrutinio especial ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en ocho de las 13 urnas instaladas en la isla.

Foto creada con IA

Ante esa situación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la repetición de elecciones en las 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en cuatro centros de votación del municipio insular. La carga electoral asciende a 4,211 ciudadanos habilitados para votar y las nuevas elecciones se debieron ejecutar el domingo 15 de marzo, pero eso no ocurrió por las turbas que se opusieron y que obligaron a reprogramarlas para este fin de semana.

Para garantizar la seguridad también se prohíben espectáculos públicos y venta de alcohol desde este sábado a las 6:00 a.m. hasta el lunes a las 6:00 p.m.

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), solicitó en las últimas horas que la repetición de las elecciones en Guanaja se realice en un ambiente de paz, orden y transparencia.

Mediante un comunicado exhortaron a las Fuerzas Armadas y las autoridades de los entes competentes que adopten medidas necesarias para resguardar el orden público y asegurar que las elecciones sean limpias, confiables y seguras.

Llamaron a los pobladores de Guanaja que mantengan la calma, actúen con civismo y haya respeto mutuo.

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Llega material resguardado por las FFAA

Este viernes se informó que un contingente militar se trasladó en un buque hacia Guanaja para brindar la seguridad en la repetición de los comicios municipales.

Tras la resolución emitida por el TJE, que ordena la repetición de las elecciones, el CNE comenzó el traslado vía aérea del material electoral hacia esa zona insular como parte del proceso de organización de la nueva jornada que se llevará a cabo este domingo.

Alrededor de 300 efectivos de las FFAA forman parte de los diferentes dispositivos de seguridad que se implementarán con motivo de elecciones especiales en la zona insular de Honduras.

“Las Fuerzas Armadas cumplirán con la misión constitucional de ser los garantes de la custodia, transporte y vigilancia del material electoral que se empleará en esta misión”, aseguró el portavoz castrense Mario Rivera.

Queman centro educativo

A raíz de la decisión de repetir las elecciones en Guanaja, el pasado jueves se reportó que otro centro educativo -Modesto Rodas- fue incendiado, sumándose a los actos de violencia relacionados con el proceso electoral.

Según se informó, desde tempranas horas el centro educativo fue tomado por manifestantes, mientras que los estudiantes aguardaban en las afueras de la escuela.

Posteriormente, se informó un conato de incendio al interior del mismo, por lo que el llamado es a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), a brindar medidas de seguridad.

De cara a la justa electoral, se espera que el proceso se realice con normalidad, bajo resguardo de las autoridades de seguridad, a fin de garantizar la participación ciudadana y dar solución a la problemática electoral en la isla.

El diputado Antonio Rivera Callejas.

Toñó Rivera no descarta al narco detrás de caos

El diputado nacionalista y presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, Antonio César Rivera, no descartó que grupos ligados al narcotráfico estén detrás del impedimento para ejecutar la repetición de elecciones municipales en la isla de Guanaja, Caribe de Honduras.

Recordó que el Partido Nacional ganó las elecciones por tres votos, pero el Partido Liberal apeló y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ordenó repetir la elección luego de contar ocho de las 13 urnas que arrojó un empate.

Rivera Callejas confesó que dirigentes de su partido se molestaron con él porque –según ellos- pudo intervenir desde el CN para dirimir la disputa en la alcaldía de Guanaja.

“Creen que pude haber intervenido en ese CNE, eso no lo voy a hacer jamás, no me voy a pegar con una piedra en los dientes, lo que tanto critiqué a Luis Redondo lo estaría haciendo yo. Entonces, les entiendo, el malestar de ellos conmigo, ojalá que recapaciten”, señaló.

A criterio de Rivera Calleja lo que ocurre en Guanaja tiene menos el ingrediente político. Ahí se mezclan intereses de otros grupos organizados de diferente índole. No descartó que sea narcotráfico.

Puntualizó que las fuerzas de seguridad no han sabido responder a las exigencias políticas desde el momento que se ordenó la repetición de las elecciones municipales.

La vicealcaldesa de Guanaja, Jill Haylock.

No existen condiciones, dice vicealcaldesa

La vicealcaldesa de Guanaja, Jill Haylock, señaló que no existen condiciones para repetir la elección de las autoridades municipales en esa isla hondureña.

En Guanaja no hay seguridad tanto jurídica como físico, no existe seguridad para ir hacer unas elecciones”, dijo Haylock.

Manifestó que los pobladores de Guanaja ya están cansados de la situación debido a que ya se pronunciaron en las elecciones generales del 2025.

Afirmó que su compañero Rollin Dion Kelly fue electo el 30 de noviembre del 2025 como edil de Guanaja ya que recibieron credenciales y se publicaron los resultados en el diario oficial La Gaceta.

La vicealcaldesa tildó de inoperante al Consejo Nacional Electoral (CNE) tras otorgarles credenciales, y después rectificar la decisión y ordenar la repetición de elecciones.

Cuestionó al alcalde de Roatán, Ron McNab, de pronunciarse sobre Guanaja e insinuó que posee intereses ocultos en la isla. PD