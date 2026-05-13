Elección para cargos vacantes del CNE y TJE no cuenta con mecanismo verificable: CNA

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, advirtió que la elección de funcionarios para cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en el Congreso Nacional no cuenta con un mecanismo objetivo y verificable.

Comentó a través de un video divulgado en las redes sociales del CNA que ha habido una veeduría permanente en las audiencias públicas en el Congreso Nacional.

“El proceso no cuenta con un mecanismo objetivo y verificable que permita explicar técnicamente porque una persona resulta seleccionada sobre otra”, dijo Castellanos.

Añadió que la herramienta de evaluación utilizada por la comisión especial del Congreso Nacional funciona bajo un modelo de apto o no, pero que solo es un filtro mínimo que no compara méritos, no asigna puntuaciones, no genera ranking público y deja amplio margen de discrecionalidad en la etapa final de decisiones.

Castellanos señaló que el proceso hondureño carece de matrices públicas de evaluación, puntuaciones comparativas y mecanismos claros de revisión o impugnación.

Enfatizó que esta debilidad no implica que las personas seleccionadas no tengan la capacidad o idoneidad, pero evidencia que el proceso carece de suficientes garantías de transparencia y trazabilidad.

Seguidamente, alegó que aumenta la percepción que las decisiones finales responden a negociaciones políticas.

Exigió a la comisión especial del Congreso Nacional en publicar las rubricas de evaluación de los postulantes que integrará la nómina final; y habilitar mecanismos de revisión para quienes queden excluidos del proceso. AG