Elección del Jefe del Estado Mayor ya está definido en la Constitución recuerda general Maldonado Gáleas

Tegucigalpa– A criterio del General en Condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, «la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto debería de continuar siendo una atribución del presidente de la República, como manda la Constitución debido a que las Fuerzas Armadas son una institución que están bajo la jurisdicción del poder Ejecutivo».

La noche de este martes se presentó un proyecto de decreto para que el jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), sea electo por el Congreso Nacional de una terna que deberá ser presentada por la Junta de Comandantes del instituto Castrense.

El proyecto de decreto fue presentado por el diputado Mario Segura, quien explicó que se presentó reforma por modificación de contenido los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República, contenida en el Decreto 131 del 11 de enero de 1982 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente.

En ese sentido, Maldonado Gáleas detalló que todos los presidentes han tenido influencia para propósitos políticos, pero bajar esta acción se convierte en una acción aún más política si lo selecciona el Congreso Nacional.

El jefe del Estado Mayor Conjunto es un miembro del alto mando militar y las FFAA están bajo el mando de la presidencia en todas partes del mundo, indicó.

Afirmó que él no ve bien que sea el Congreso Nacional el que nombre al jefe de las FFAA, sino que se siga tal y como está en la Constitución y no cambiarla porque no se ve bien esta acción.

El Congreso Nacional en este caso solo debe de ratificar la decisión del presidente de turno, apuntó IR