Elección del Fiscal es distractor de los verdaderos problemas de Honduras: Quintín Soriano

Tegucigalpa – El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano indicó este lunes que la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos, por los 9 diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso Nacional es un distractor más del gobierno para que el pueblo no piense en los verdaderos problemas.

“Están distrayendo al pueblo de este desastre de este gobierno incapaz que no ha podido hacer nada”, señaló Soriano al agregar que la intención de estos distractores es que “la población no se queje por la canasta básica que está por las nubes, no hay empleo, todo mundo se está yendo del país, los apagones, eso es un problema”, cuestionó.

El edil sureño, indicó que le propuso al Bloque Opositor Ciudadana (BOC) hacer manifestaciones simultáneas en los 4 puntos cardinales, para darle un espacio al pueblo de manifestar su malestar.

“Sigamos en la campaña que vamos a ir a elecciones dentro de dos años a un proceso electoral, que el pueblo es arquitecto de su destino y que va a cambiar presidente, alcaldes y diputados”, señaló. VC